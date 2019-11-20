Президент отметил, что зарплаты в стране растут, однако реальные доходы остаются прежними.

Президент России Владимир Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян. Глава государства отметил, что зарплаты в стране растут, при этом реальные доходы остаются прежними. Об этом пишут РИА Новости.

Путин добавил, что доходы россиян являются важнейшим направлением работы правительства. Однако "результаты пока скромные".

При этом в России наблюдается позитивная экономическая динамика, несмотря на снижение темпов глобальных показателей в этой сфере. Так, например, в прошлом году прирост ВВП составил 2,3 %, за три квартала 2019 года эта цифра упала до 1,1 %.

Ранее Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin