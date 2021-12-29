Путин призвал повышать безопасность на дорогах

Глава РФ рассказал о статистике по числу ДТП и жертвах из-за аварий.

Российский президент Владимир Путин призвал повышать безопасность на автомобильных дорогах. Такое поручение глава государства сделал на заседании коллегии сотрудников правоохранительных органов. По мнению политика, порядка на дорогах страны стало больше, несмотря на звучащую критику в адрес работников Госавтоинспекции. По словам лидера страны, он может подтвердить свой тезис официальной статистикой по количеству ДТП, жертвам аварий и пострадавшим.

Благодаря принятым мерам, порядка на дорогах - надо это все-таки признать - стало больше. Знаю, что критика в отношении этих подразделений - она у нас традиционная и вечная, но будем объективно оценивать эту работу. Владимир Путин, президент России

По результатам 2021 года год на 3.1% по стране автомобильные аварии стали происходить меньше. Показатель по погибшим на дорогах также незначительно снизился - на 5,8%. Ранеными и травмированными из-за ДТП стали на 4,2% меньше людей, чем за аналогичный период в 2020 году. Владимир Путин призвал полицию продолжать работу по увеличению безопасности на дорогах, над поведением и культурой водителей. Высокая статистика правонарушений связана с вождением в нетрезвом виде, а жертв - с наездом на пешеходов.

Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными.

Фото и видео: Kremlin.ru

