Владимир Путин рассказал о важном условии работы МВД.

Любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными. Об этой позиции представителям правоохранительных органов напомнил глава государства. Владимир Путин вступил на заседании коллегии МВД РФ.

Любые действия органов МВД в отношении предпринимателей не должны создавать препятствий для бизнеса, наносить ущерб компаниям, которые честно ведут свое дело, создают рабочие места, заработную плату платят нормальным образом. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны отметил, что со стороны государства будет повышаться уровень социального обеспечения сотрудников закона и правопорядка, а денежное довольствие и пенсии будут индексироваться в соответствии с инфляцией. Путин напомнил полиции о том, что система правопорядка является ключевым звеном государства, а от работы ее сотрудников зависит благополучие граждан и судьбы людей. Работа МВД затрагивает все сферы жизни общества. По качеству работы МВД население судит об эффективности правительства.

Путин призвал МВД высылать мигрантов из страны за экстремизм.

Фото и видео: Kremlin.ru

