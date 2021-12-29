Глава РФ призвал полицию следить за ОПГ и нелегальными мигрантами.

Российский президент Владимир Путин призвал МВД высылать мигрантов из страны за экстремизм. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на коллегии правоохранительных органов страны. политик уточнил, что нелегально прибывшие в РФ иностранцы, а также те, кто нарушает законодательство, должны отвечать перед государством. Путин выступил за проведение жестких мер, включающих в том числе запрет въезда на территории РФ и высылку провинившихся на Родину.

Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем. Владимир Путин, президент России

Лидер страны напомнил коллегам, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые создают на базе нелегальной миграции криминальный бизнес.

The Telegraph: Путин близок к победе в схватке с Западом за постсоветское пространство.

Фото и видео: Kremlin.ru



