Российский президент Владимир Путин призвал МВД высылать мигрантов из страны за экстремизм. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на коллегии правоохранительных органов страны. политик уточнил, что нелегально прибывшие в РФ иностранцы, а также те, кто нарушает законодательство, должны отвечать перед государством. Путин выступил за проведение жестких мер, включающих в том числе запрет въезда на территории РФ и высылку провинившихся на Родину.
Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем.
Владимир Путин, президент России
Лидер страны напомнил коллегам, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые создают на базе нелегальной миграции криминальный бизнес.
The Telegraph: Путин близок к победе в схватке с Западом за постсоветское пространство.
Фото и видео: Kremlin.ru
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