России удалось накопить валютные резервы в размере 635 млрд долларов, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. Госдолг страны составляет 18% ВВП. Он стал шестым по величине в мире и продолжает сокращаться.

Журналист Эмброуз Эванс-Притчард написал в статье для издания The Telegraph, что президент России Владимир Путин побеждает в схватке с США и ЕС за постсоветское пространство.

В публикации сказано, что России удалось накопить валютные резервы в размере 635 млрд долларов, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. Госдолг страны составляет 18% ВВП. Как отметил Притчард, он стал шестым по величине в мире и продолжает сокращаться. По оценке журналиста, Кремлю удалось создать хорошо управляемую плавающую валюту и очистить банковскую систему. За счет этих мер, российская экономика приспосабливается к серьезным ситуациям. Кроме того, Путину удалось сократить зависимость от государственных доходов, получаемых от продажи нефти. Журналист полагает, что такой курс резко контрастирует с социально-экономическими системами Запада, ведь там деньги "разбрасываются с вертолетов".

Ранее американская газета Politico назвала новую дату "вторжения" России на Украину.

Фото: kremlin.ru