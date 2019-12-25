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Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда
Сегодня, 15:42
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Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда

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Глава РФ призвал кабмин и ЦБ оперативно реагировать на проблемы.

Российский президент Владимир Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на правительственном совещании по социально-экономическому развитию. Он призвал коллег из кабинета министров, Центробанка России своевременно принимать постановления. По словам лидера страны, ранее регуляторам это удавалось.

Очевидно, нужно постоянно отслеживать ситуацию в экономике, на рынке труда и, что называется, держать руку на пульсе, принимать своевременные решения для стабильной, уверенной работы бизнеса и предпринимателей.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал ключевой задачей долгосрочную финансовую устойчивость России.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, кабмин, рынок труда, центробанк, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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