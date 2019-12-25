Глава РФ призвал кабмин и ЦБ оперативно реагировать на проблемы.

Российский президент Владимир Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на правительственном совещании по социально-экономическому развитию. Он призвал коллег из кабинета министров, Центробанка России своевременно принимать постановления. По словам лидера страны, ранее регуляторам это удавалось.

Очевидно, нужно постоянно отслеживать ситуацию в экономике, на рынке труда и, что называется, держать руку на пульсе, принимать своевременные решения для стабильной, уверенной работы бизнеса и предпринимателей. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал ключевой задачей долгосрочную финансовую устойчивость России.

Фото и видео: Kremlin.ru