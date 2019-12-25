Глава РФ рассказал о необходимости кабмина принимать антикризисные решения.

Российский президент Владимир Путин назвал ключевой задачей долгосрочную финансовую устойчивость России на федеральном и региональных уровнях. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках правительственного совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития страны. Политик обратил внимание коллег на то, что по результатам первого квартала 2022 года власти фиксируют рекордный

уровень профицита в бюджетной системе.

Нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, от кабинета министров требуются дополнительные антикризисные решения, но они должны реализовываться ровно в тот момент, в который они необходимы экономической системе.

Путин: товарные запасы в торговых сетях России восстанавливаются.

Фото и видео: Kremlin.ru