Российский президент Владимир Путин назвал ключевой задачей долгосрочную финансовую устойчивость России на федеральном и региональных уровнях. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках правительственного совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития страны. Политик обратил внимание коллег на то, что по результатам первого квартала 2022 года власти фиксируют рекордный
уровень профицита в бюджетной системе.
Нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне.
Владимир Путин, президент РФ
По словам лидера РФ, от кабинета министров требуются дополнительные антикризисные решения, но они должны реализовываться ровно в тот момент, в который они необходимы экономической системе.
Путин: товарные запасы в торговых сетях России восстанавливаются.
Фото и видео: Kremlin.ru
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