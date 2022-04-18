Путин: товарные запасы в торговых сетях России восстанавливаются

Глава РФ рассказал о восстановлении уровня инфляции и курса рубля.

Товарные запасы в торговых сетях по стране восстанавливаются, а потребительский спрос пришел в норму. Соответствующее заявление на совещании правительства по социально-экономическим вопросам сделал глава государства Владимир Путин. Политик добавил, что также стабилизируется уровень инфляции, а курс рубля уже вернулся к показателям на начало текущего года.

После недолгого ажиотажа по ряду товаров - а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда - розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли. В среднем рост составил 9,4%, а для годового выражения (на 8 апреля) инфляция составила 17,5%. Российский лидер призвал кабинет министров поддержать внутренний спрос в экономике, а также избежать избыточного сжатия. При этом президент видит необходимость в поддержке граждан, чтобы они смогли справиться с новой инфляционной волной.

Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России.

Фото и видео: Telegram / SHOT