По его словам, мировую торговлю необходимо освободить от барьеров, запретов, ограничений.

Президент России Владимир Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики. Заявление он сделал во время на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, мировую торговлю необходимо освободить от барьеров, запретов, ограничений и нелегитимных санкций.

Это могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. Владимир Путин, президент России

Также он предложил для преодоления последствий пандемии создать так называемые "зелёные коридоры" для движения жизненно важных товаров без санкций, ограничений и торговых войн. Путин отметил, что это должно коснуться продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты.

Президент России считает, что в современном мире главная функция политики — прокладывать дорогу торговле, а не мешать деловой инициативе.

Ранее Путин предложил увеличить выплаты для семей с низкими доходами.

Видео: kremlin.ru