Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ

Правительству РФ поручено проанализировать действующие механизмы получения российского гражданства.

Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать получение гражданства России. Он поручил подготовить соответствующие предложения до 1 октября.

Об этом сказано на сайте Кремля в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституции.

Правительству РФ поручено проанализировать действующие механизмы получения российского гражданства иностранцами, оценить стоимость данных услуг. После этого следует подготовить проект оптимизации данных процедур и необоснованных расходов со стороны заявителей.

Ранее Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области.

Видео: duma.gov.ru