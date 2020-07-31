Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ

Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать получение гражданства России. Он поручил подготовить соответствующие предложения до 1 октября.
Об этом сказано на сайте Кремля в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституции.
Правительству РФ поручено проанализировать действующие механизмы получения российского гражданства иностранцами, оценить стоимость данных услуг. После этого следует подготовить проект оптимизации данных процедур и необоснованных расходов со стороны заявителей.
Ранее Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области.
Видео: duma.gov.ru
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