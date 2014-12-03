Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам

Глава РФ рассказал о статусах образовательных учреждений в стране.

Тренера и учителя российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, должны быть обеспечены достойной заработной платой, как и другие работники педагогической сферы. Соответствующее заявление президент России Владимир Путин сделал в рамках выступления на заседании правительства. Глава государства напомнил коллегам, что в стране есть определенные изменения в процессе возвращения спортшколам статусов образовательных учреждений.

Все, кто работают в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены и соответствующим уровнем заработной платы, как педагогические работники. Это связано с ростом заработной платы, с увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах спортсменам.

Фото и видео: Правительство России