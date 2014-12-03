  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:52
125
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам

0 0

Глава РФ рассказал о статусах образовательных учреждений в стране.

Тренера и учителя российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, должны быть обеспечены достойной заработной платой, как и другие работники педагогической сферы. Соответствующее заявление президент России Владимир Путин сделал в рамках выступления на заседании правительства. Глава государства напомнил коллегам, что в стране есть определенные изменения в процессе возвращения спортшколам статусов образовательных учреждений.

Все, кто работают в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены и соответствующим уровнем заработной платы, как педагогические работники. Это связано с ростом заработной платы, с увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее.

Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах спортсменам.

Фото и видео: Правительство России

Теги: владимир путин, дмитрий чернышенко, спортивная школа, учителя
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии