Петербург направил 165,9 млн рублей на ремонт жилья для детей-сирот

Еще 69 квартир для детей-сирот отремонтируют в Петербурге в 2026 году.

В Петербурге за 3 года отремонтировали 213 квартир, предназначенных для детей-сирот и людей, оставшихся без попечения родителей. На эти работы в 2023–2025 годах из городского бюджета направили 165,9 млн рублей. Об этом сообщили в Смольном.

В отремонтированных помещениях проживают молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие полные или частичные права собственности на жилье. Данные о выполненных работах предоставил Жилищный комитет Петербурга.

В 2026 году на ремонт квартир для этой категории горожан предусмотрели еще более 70,8 млн рублей. На выделенные средства планируют привести в порядок 69 жилых помещений общей площадью около 3 тыс. кв. м. Это позволит улучшить условия проживания 80 человек.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)