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Путин предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах спортсменам

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Глава России призвал материально поддержать атлетов страны.

Глава государства Владимир Путин предложил вице-премьеру страны Дмитрию Чернышенко вместе с федеральным правительством подумать о выплатах для атлетов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры. Соответствующее заявление президент России сделал в рамках выступления на заседании кабинета министров. 

В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее.

Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что для спортсменов, которые всю жизнь посвящают профессиональной карьере, кроме престижа важна еще и их материальная поддержка.

Путин заявил о деградации международного олимпийского движения.

Фото и видео: Правительство России

Теги: владимир путин, дмитрий чернышенко, олимпиада
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт,

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