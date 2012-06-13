Путин предложил подумать о равных Олимпийским играм выплатах спортсменам

Глава России призвал материально поддержать атлетов страны.

Глава государства Владимир Путин предложил вице-премьеру страны Дмитрию Чернышенко вместе с федеральным правительством подумать о выплатах для атлетов, сопоставимых с выплатами за Олимпийские игры. Соответствующее заявление президент России сделал в рамках выступления на заседании кабинета министров.

В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что для спортсменов, которые всю жизнь посвящают профессиональной карьере, кроме престижа важна еще и их материальная поддержка.

Путин заявил о деградации международного олимпийского движения.

Фото и видео: Правительство России