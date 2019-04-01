Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации международного олимпийского движения. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.
По словам главы государства, деградация Международного олимпийского комитета (МОК) происходит в результате политизации международных спортивных структур. Он подчеркнул, что это повлечет создание параллельных структур в спорте.
И здесь нам нужно создавать достойные условия для наших атлетов.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима.
Видео: kremlin.ru
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