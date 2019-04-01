Глава государства подчеркнул, что это повлечет создание параллельных структур в спорте.

Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации международного олимпийского движения. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы государства, деградация Международного олимпийского комитета (МОК) происходит в результате политизации международных спортивных структур. Он подчеркнул, что это повлечет создание параллельных структур в спорте.

И здесь нам нужно создавать достойные условия для наших атлетов. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима.

Видео: kremlin.ru