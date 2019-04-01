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Путин заявил о деградации международного олимпийского движения

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Глава государства подчеркнул, что это повлечет создание параллельных структур в спорте.

Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации международного олимпийского движения. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы государства, деградация Международного олимпийского комитета (МОК) происходит в результате политизации международных спортивных структур. Он подчеркнул, что это повлечет создание параллельных структур в спорте.

И здесь нам нужно создавать достойные условия для наших атлетов.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, деградация, международный олимпийский комитет, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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