Он отметил, что сейчас прокуратура усилила надзор в этом направлении.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить безопасность осужденных. Об этом глава государства говорил на коллегии Генпрокуратуры РФ.

По словам Путина, в нарушений прав осуждённых в России ещё много. Он отметил, что сейчас прокуратура усилила надзор в этом направлении.

Но, как показывает практика, нарушений прав осужденных по-прежнему еще много, очень много, - считает президент.

Владимир Путин призвал прокуратуру вместе с ФСИН принять комплексные меры в этом направлении. А также взаимодействовать с общественниками и уполномоченными по правам человека в регионах.

Ранее Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается.