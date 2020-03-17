Президент России Владимир Путин призвал обеспечить безопасность осужденных. Об этом глава государства говорил на коллегии Генпрокуратуры РФ.
По словам Путина, в нарушений прав осуждённых в России ещё много. Он отметил, что сейчас прокуратура усилила надзор в этом направлении.
Но, как показывает практика, нарушений прав осужденных по-прежнему еще много, очень много, - считает президент.
Владимир Путин призвал прокуратуру вместе с ФСИН принять комплексные меры в этом направлении. А также взаимодействовать с общественниками и уполномоченными по правам человека в регионах.
Ранее Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается.
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