Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на обеспечение безопасности и правопорядка в стране во время выходных.

Президент России Владимир Путин призвал не закрывать все организации "под одну гребенку". Заявление он сделал на совещании с членами Совета безопасности.

Глава государства отметил, что "ограничивать экономическую деятельность" многих предприятий, исходя из сферы их деятельности не следует.

Всех причесывать на всей территории страны — нецелесообразно, - сказал Путин.

Также он обратился к губернаторам и напомнил им об особой ответственности на время нерабочих дней, которые продлятся весь апрель. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на обеспечение безопасности и правопорядка в стране в этот период.

Ранее в Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней.