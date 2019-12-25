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Путин призвал не закрывать все организации "под одну гребенку"
Сегодня, 17:10
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matveyvn

Путин призвал не закрывать все организации "под одну гребенку"

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Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на обеспечение безопасности и правопорядка в стране во время выходных.

Президент России Владимир Путин призвал не закрывать все организации "под одну гребенку". Заявление он сделал на совещании с членами Совета безопасности.

Глава государства отметил, что "ограничивать экономическую деятельность" многих предприятий, исходя из сферы их деятельности не следует.

Всех причесывать на всей территории страны — нецелесообразно, - сказал Путин.

Также он обратился  к губернаторам и напомнил им об особой ответственности на время нерабочих дней, которые продлятся весь апрель. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на обеспечение безопасности и правопорядка в стране в этот период.

Ранее в Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней.

Теги: коронавирус, путин, самоизоляция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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