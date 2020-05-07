Путин призвал не перегибать палку с ограничениями

Иначе ослабевший из-за пандемии бизнес замучают.

Президент России Владимир Путин призвал не перегибать палку с санитарными ограничениями, когда рост заболеваемости COVID-19 начнёт падать и люди начнут возвращаться к нормальной жизни. Заявление он сделал на совещании по транспорту в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что в этом вопросе нужен серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, основанный на полученном опыте. Иначе, считает Путин, ослабевший из-за пандемии бизнес замучают избыточными и формальными требованиями.

Порой и бессмысленными. Владимир Путин, президент России

Ранее Собянин заявил, что кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь.

Видео: kremli.ru