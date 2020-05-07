Путин призвал не перегибать палку с ограничениями

Президент России Владимир Путин призвал не перегибать палку с санитарными ограничениями, когда рост заболеваемости COVID-19 начнёт падать и люди начнут возвращаться к нормальной жизни. Заявление он сделал на совещании по транспорту в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил, что в этом вопросе нужен серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, основанный на полученном опыте. Иначе, считает Путин, ослабевший из-за пандемии бизнес замучают избыточными и формальными требованиями.
Порой и бессмысленными.
Владимир Путин, президент России
Ранее Собянин заявил, что кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь.
Видео: kremli.ru
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