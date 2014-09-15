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Путин призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами
Сегодня, 14:05
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Путин призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами

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Президент призвал в корне менять ситуацию в тех регионах, где это необходимо.

Президент России Владимир Путин призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом он заявил на совещании по вопросам борьбы с пожарами в ряде субъектов страны.

Глава государства напомнил, что в 2021 году лесные пожары стали самыми продолжительными за последние несколько лет. Он призвал в корне менять ситуацию в тех регионах, где это необходимо.

Президент отметил, что у местных властей есть все полномочия и ресурсы для предотвращения пожаров.

Ранее Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, лесные пожары, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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