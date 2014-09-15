Президент России Владимир Путин призвал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами. Об этом он заявил на совещании по вопросам борьбы с пожарами в ряде субъектов страны.
Глава государства напомнил, что в 2021 году лесные пожары стали самыми продолжительными за последние несколько лет. Он призвал в корне менять ситуацию в тех регионах, где это необходимо.
Президент отметил, что у местных властей есть все полномочия и ресурсы для предотвращения пожаров.
Ранее Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине.
Фото: kremlin.ru
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