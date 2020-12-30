Опытный образец "Байкала" должен быть готов в 2021 году.

Президент России Владимир Путин призвал наконец заменить "кукурузник" Ан-2 новым самолетом "Байкал", который пойдёт в производство в 2024 году. Он рассказал об этом во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В конце концов уже нужно заменить Ан-2. Владимир Путин, президент России

По его словам, опытный образец "Байкала", который производят в Улан-Удэ, должен быть готов в 2021 году.

Ранее Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе.

Видео: Правительство России