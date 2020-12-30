Президент России Владимир Путин призвал наконец заменить "кукурузник" Ан-2 новым самолетом "Байкал", который пойдёт в производство в 2024 году. Он рассказал об этом во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В конце концов уже нужно заменить Ан-2.
Владимир Путин, президент России
По его словам, опытный образец "Байкала", который производят в Улан-Удэ, должен быть готов в 2021 году.
Ранее Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе.
Видео: Правительство России
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