"Нужно вести диалог с теми, кто не следит за политикой".

Президент России Владимир Путин призвал к диалогу с теми, кто придерживается иной точки зрения. Заявление он сделал во время встречи с главами фракций в Государственной думе.

Нужно вести диалог с теми, кто не следит за политикой или придерживается иной точки зрения, настроен критично. Владимир Путин, президент России

Также Путин оценил работу Госдумы во время пандемии. Политик сообщил, что действующий состав нижней палаты парламента функционирует интенсивно и профессионально. По мнению спикера, представители ГД даже смогли нарастить темпы работы в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции.

Видео: Youtube/Россия 24