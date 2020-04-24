С таким обращением он обратился к государственным ведомствам и компаниям.

Президент России Владимир Путин призвал чиновников отказаться от покупки зарубежных лимузинов. С таким обращением он обратился к государственным ведомствам и компаниям.

Заявление глава государства сделал на совещании по вопросам развития автопрома. Он отметил, что покупать необходимую для работы технику нужно.

Но ни в коем случае не иностранные лимузины. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года. По словам главы государства, коронавирусная инфекция оказывает слишком сильное влияние на деловую активность граждан России. Он отметил, что тогда кризис затрагивал финансовый сектор. Сейчас же, по словам президента, ситуация намного сложнее.

Видео: kremlin.ru