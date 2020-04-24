Тогда кризис затрагивал финансовый сектор, сейчас сложнее.

Президент России Владимир Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года. Такое заявление он сделал на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

По словам главы государства, коронавирусная инфекция оказывает слишком сильное влияние на деловую активность граждан России. Путин отметил, что ещё в 2008 году он с главой КАМАЗ Сергеем Когогиным занимался планами по выходу из кризиса.

По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, он, если честно, мало чем отличается от того периода. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что тогда кризис затрагивал финансовый сектор. Сейчас же, по словам президента, ситуация намного сложнее.

Ранее Путин призвал банки на деле оказать помощь гражданам и экономике.

Видео: kremlin.ru