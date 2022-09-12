Глава России напомнил о важности соблюдения законодательства страны.

Владимир Путин призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент заметил, что такие запрещенные на территории России экстремистские движения, такие как сатанизм, а также другие нелегальные течения, вводят население в заблуждение через рекламу магических услуг.

оккультные услуги, всякие колдуны и так далее - бред просто. Вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то тёмный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому. С этим надо бороться. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Верховный суд России от 23 июля 2025 года по иску Генеральной прокуратуры России признал экстремистской организацию "Международное движение сатанистов" (или сатанизм).

