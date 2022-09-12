Глава России рассказал о том, что наша страна добилась цифрового суверенитета.

Конкуренция для национального мессенджера MAX необходима, как всегда. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент также ответил на вопрос о том, было ли для Москва правильным шагом создавать такое приложение. Политический лидер отметил, что таким способом российскому руководству удалось добиться полностью цифрового суверенитета.

Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да. Конечно, нужно... Уверен, что и у MAX будут конкуренты. Что касается МАХ и конкуренции, конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет. Владимир Путин, президент РФ

"Что он несет": Путин сделал резкое заявление о Рютте.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025