Путин призвал Киев к возвращению за стол переговоров

Президент добавил, что жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор.

В ходе церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ Президент страны Владимир Путин призвал киевские власти снова вернуться за стол переговоров.

Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства отметил, что жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор и стали гражданами России навсегда.

Ранее мы сообщили о том, что Путин призвал почтить минутой молчания погибших на Донбассе.

Видео: Kremlin.ru