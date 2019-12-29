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Ирине Муравьевой и Юрию Антонову вручат орден "За заслуги перед Отечеством"

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Соответствующий указ подписал глава государства.

Президент РФ подписал указ о вручении нескольким деятелям искусства ордена "За заслуги перед Отечеством" III и II степени. Информация об этом появилась на портале правовой информации.

Награду "За заслуги перед Отечеством" III степени получат актрисы Ирина Муравьева и Лидия Юдина, а также певец Юрий Антонов.

Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени вручат Николаю Сличенко — руководителю Московского музыкально-драматического театра "Ромэн". 

Государственную награду учредили в 1994 году. 

На прошлой неделе Юрий Антонов отметил свой 75-летний юбилей

 

Теги: за заслуги перед отечеством, орден
Категории: Лента новостей, Новости России,

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