Ирине Муравьевой и Юрию Антонову вручат орден "За заслуги перед Отечеством"

Соответствующий указ подписал глава государства.

Президент РФ подписал указ о вручении нескольким деятелям искусства ордена "За заслуги перед Отечеством" III и II степени. Информация об этом появилась на портале правовой информации.

Награду "За заслуги перед Отечеством" III степени получат актрисы Ирина Муравьева и Лидия Юдина, а также певец Юрий Антонов.

Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени вручат Николаю Сличенко — руководителю Московского музыкально-драматического театра "Ромэн".

Государственную награду учредили в 1994 году.

На прошлой неделе Юрий Антонов отметил свой 75-летний юбилей.