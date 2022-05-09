Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве

Президент общался с рядом идущими, обменивался с ними любезностями и пожимал руки.

Президент России Владимир Путин присоединился к участникам акции "Бессмертный полк" в Москве.

Глава государства вошел в состав колонны в районе Исторического музея. Традиционно, в руках он нес портрет своего отца-фронтовика. Президент общался с рядом идущими, обменивался с ними любезностями и пожимал руки. Дождь закончился, когда началась акция.

Напомним, что глава государства ежегодно принимает участие в акции "Бессмертный полк". На фоне распространения коронавируса, исключением стали последние 2 года. Тогда Путин заверил, что "Бессмертный полк" еще пройдет по Красной площади.

Ранее мы сообщили, что в Москве отменили воздушную часть парада Победы. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение об отмене этой части парада связано неблагоприятными погодными условиями.

Видео: Telegram / TACC