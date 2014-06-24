Путин: приоритетом МВД является совершенствование борьбы с криминалом

По словам главы государства, работа по профилактике и предупреждению правонарушений должна продолжаться на системной основе.

Приоритетом МВД России является совершенствование борьбы с криминалом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеопоздравлении личного состава и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

По словам главы государства, работа по профилактике и предупреждению правонарушений должна продолжаться на системной основе. Он подчеркнул, что все сотрудники органов внутренних дел должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Путин добавил, что на сегодняшний день МВД остается одним из важнейших ключевых звеньев государственного механизма.

МВД уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране, содействует реализации стратегических планов и вносит свой весомый вклад в развитие России как сильного правового и демократического государства. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России