С российской стороны соглашение подпишет министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт – Астара в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вместе с главой государства в церемонии подписания документа принял участие президент Ирана Эбрахим Раиси. Отмечается, что с российской стороны соглашение подпишет министр транспорта РФ Виталий Савельев. Со стороны Ирана будет подпись министра дорог и градостроительства Ирана Мехрдада Базрпаша.

Протяженность дороги Решт – Астара составит 170 км. Она соединит сухопутные участки международного транспортного коридора Север – Юг и повысит экономическую эффективность транскаспийского маршрута.

Ранее Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР.

Видео: kremlin.ru