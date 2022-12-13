Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР

Президент отметил, что у стран бывшего СССР общие транспортные и энергетические системы.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что на Параде Победы 9 мая в Россию приезжали лидеры многих государств СНГ. По его словам, у России с бывшими республиками СССР целый набор конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов развития по многим направлениям. Также Путин отметил, что у стран бывшего СССР общие транспортные и энергетические системы.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Тюменской области.

Видео: kremlin.ru