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Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР

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Президент отметил, что у стран бывшего СССР общие транспортные и энергетические системы.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что на Параде Победы 9 мая в Россию приезжали лидеры многих государств СНГ. По его словам, у России с бывшими республиками СССР целый набор конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов развития по многим направлениям. Также Путин отметил, что у стран бывшего СССР общие транспортные и энергетические системы.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Тюменской области.

Видео: kremlin.ru

Теги: взаимодействие, владимир путин, президент россии, совбез рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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