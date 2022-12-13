Путин провел встречу с губернатором Тюменской области

Глава государства отметил, что в регионе наблюдается рост численности населения.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что в регионе наблюдается рост численности населения. Он подчеркнул, что немногие регионы могут похвастаться этим показателем. Моор подчеркнул, что по данным переписи на 2022 год в Тюменской области проживают 850 тысяч человек. Он добавил, что власти делают все необходимое для комфортной жизни в регионе.

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Видео: kremlin.ru