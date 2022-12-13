Глава государства заявил, что поддержит намерение главы региона участвовать в выборах.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой государства Воскресенский доложил о работе по развитию малых городов и проектах в сфере образования. Он подчеркнул, что верит в потенциал Ивановской области и ее жителей. Также глава региона заявил о желании пойти на очередные выборы губернатора, если будет поддержка со стороны граждан и президента. Путин заявил, что поддержит намерение Воскресенского участвовать в выборах.

Ранее мы сообщали, что Путин обратился к россиянам на Параде в Москве.

Видео: kremlin.ru