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Путин обратился к россиянам на Параде в Москве

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Президент заявил о желании России видеть будущее мирным.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Он обратился к жителям страны во время праздничного Парада в Москве. 

Глава государства заявил, для россиян нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Он отметил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным. Путин подчеркнул, что для народа важна свобода.

Мы считаем, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна, но западные элиты по-прежнему твердят о своей исключительности. 

Владимир Путин, президент РФ

Президент поблагодарил лидеров стран СНГ, прибывших в столицу России на Парад Победы. После парада Путин  лично пообщался с ветеранами.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади начался Парад, приуроченный к 78-й годовщине Победы.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: 9 мая, день победы, парад победы, президент россии, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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