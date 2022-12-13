Путин обратился к россиянам на Параде в Москве

Президент заявил о желании России видеть будущее мирным.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Он обратился к жителям страны во время праздничного Парада в Москве.

Глава государства заявил, для россиян нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Он отметил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным. Путин подчеркнул, что для народа важна свобода.

Мы считаем, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна, но западные элиты по-прежнему твердят о своей исключительности. Владимир Путин, президент РФ

Президент поблагодарил лидеров стран СНГ, прибывших в столицу России на Парад Победы. После парада Путин лично пообщался с ветеранами.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади начался Парад, приуроченный к 78-й годовщине Победы.

Видео: Телеграм / Shot