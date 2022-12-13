Путин обратился к россиянам на Параде в Москве

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Он обратился к жителям страны во время праздничного Парада в Москве.
Глава государства заявил, для россиян нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Он отметил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным. Путин подчеркнул, что для народа важна свобода.
Мы считаем, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна, но западные элиты по-прежнему твердят о своей исключительности.
Владимир Путин, президент РФ
Президент поблагодарил лидеров стран СНГ, прибывших в столицу России на Парад Победы. После парада Путин лично пообщался с ветеранами.
Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади начался Парад, приуроченный к 78-й годовщине Победы.
Видео: Телеграм / Shot
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