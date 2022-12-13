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На Дворцовой площади начался Парад, приуроченный к 78-й годовщине Победы
Сегодня, 10:03
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На Дворцовой площади начался Парад, приуроченный к 78-й годовщине Победы

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В Параде  принимают военные Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа. 

На Дворцовой площади начался Парад Победы. Посмотреть его с трибун и смотровой площадки смогут 3,4 тыс. человек. На Парад пригласили ветеранов, блокадников, участников спецоперации. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем tg-канале.

В параде принимают участие более 100 единиц военной техники. Возглавил парад легендарный танк Т-34. Воздушной части Парада в этом году не будет.

В Параде  принимают военные Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа. 

В 14:30 состоится торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях. Они проедут  по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади. Днем на Дворцовой площади начнется концерт "Мужество. Память. Победа".  

На территории Петропавловской крепости в 22:00 запустят артиллерийский салют. С 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00 на Васильевском острове традиционно зажгут факелы Ростральных колонн. Кроме того, город украсят световые инсталляции.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга поздравил ветеранов с Днем Победы.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский

Теги: 9 мая, дворцовая площадь, день победы, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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