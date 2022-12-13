На Дворцовой площади начался Парад, приуроченный к 78-й годовщине Победы

В Параде принимают военные Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа.

На Дворцовой площади начался Парад Победы. Посмотреть его с трибун и смотровой площадки смогут 3,4 тыс. человек. На Парад пригласили ветеранов, блокадников, участников спецоперации. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем tg-канале.

В параде принимают участие более 100 единиц военной техники. Возглавил парад легендарный танк Т-34. Воздушной части Парада в этом году не будет.

В Параде принимают военные Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа.

В 14:30 состоится торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях. Они проедут по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади. Днем на Дворцовой площади начнется концерт "Мужество. Память. Победа".

На территории Петропавловской крепости в 22:00 запустят артиллерийский салют. С 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00 на Васильевском острове традиционно зажгут факелы Ростральных колонн. Кроме того, город украсят световые инсталляции.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга поздравил ветеранов с Днем Победы.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский