Губернатор Петербурга поздравил ветеранов с Днем Победы

Беглов пожелал ветеранам крепкого здоровья.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил ветеранов и жителей города с Днем Победы. Он поблагодарил ветеранов за подвиги и пожелал им крепкого здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Глава города отметил, что 9 мая на нашу землю пришел мир, о котором мечтала страна все 1418 дней войны. Тогда всем казалось нацизм и фашизм больше никогда не вернется. Он с сожалением отметил, что сегодня на Западе переписывают историю и вычеркивают из нее вклад России в Победу над Гитлером.

Беглов добавил, что теперь российские бойцы, беря пример с дедов и прадедов, защищают свободу России и ее честь. Градоначальник выразил надежду на победу российских воинов над нацизмом.

Мы не позволим стереть нашу память – передадим её внукам, чтобы жила в поколениях, заявил Александр Беглов.

Ранее на Piter.tv: губернатор Ленинградской области поздравил жителей с Днем Победы.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга