Губернатор Ленинградской области поздравил жителей с Днем Победы

Александр Дрозденко пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия.

Сегодня утром, 9 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил всех жителей страны с Днем Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня каждый из нас испытывает особое, щемящее чувство. Ведь 9 мая ― это не только большой общенародный праздник, это день, когда вспоминаешь историю своей семьи, своих родных, тех, кто пережил войну, кто сражался, погиб… Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Глава Ленобласти призвал вспомнить всех павших за Родину. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия. Кроме того, Дрозденко передал слова поддержки военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Всем нам - Победы, близких - рядом и мирного неба! Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В этот день в России отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Петербурге пройдет парад на Дворцовой площади и проведут несколько концертов. На воказалах горожане услышат "Гудок Победы". На Ростральных колоннах зажгут огни. Вечером у Петропавловской крепости жители города и туристы увидят праздничный салют.

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Видео: Телегам / Админка Ленобласти