Факелы Ростральных колонн зажгут на Васильевском острове 9 Мая

В общей сложности огонь будет гореть 7 часов.

В День Победы на Васильевском острове традиционно зажгут факелы Ростральных колонн. Они будут украшать город с 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-служба Комитета по энергетике.

Факелы Ростральных колонн зажгут в честь 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кроме того, город будут украшать световые инсталляции.

Огни колонн загораются только в дни значимых городских и всероссийских праздников. Иногда их зажигают в особо торжественных случаях.

Напомним, что в Петербурге отменили воздушную часть парада 9 Мая. В городе проведут праздничный концерт.

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Фото: Piter.tv