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В Петербурге в преддверии Дня Победы фасады домов украсили световые инсталляции
Сегодня, 15:15
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В Петербурге в преддверии Дня Победы фасады домов украсили световые инсталляции

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Традиционно 9 Мая будут зажжены факелы Ростральных колонн.

В Петербурге фасады домов украсили световые инсталляции, приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города. 

В Шушарах плакат художника Виктора Слыщенко "С Победой!" украшает дом на Новгородском проспекте 10. На нем изображен солдат, вернувшийся домов после войны. А фасад дома на Каменноостровском проспекте, 26-28, украсила проекция с Вечным огнем и журавлями. Стену дома № 70 по Большому проспекту В. О. украсила праздничная открытка. На ней можно увидеть Знамя Победы и ордена Великой Отечественной войны.

Проекция картины Николая Репина "С Победой!" будет размещена на Кондратьевском, 14. Проекции с изображениями летящих журавлей украсят фасад Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, 165.

Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Праздничные инсталляции украшают дом № 91 на Московском проспекте, дом № 85А на  8-й линии В.О. Кроме того, традиционно в День Победы с 9.00 до 12.00 и с 19.00 до 23.00 будут зажжены факелы Ростральных колонн.

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Фото: Телеграм / Пушкинский район СПб

 

Теги: день победы, световые инсталляции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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