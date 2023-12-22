Путин прилетел в Ставрополь

Глава государства посетит тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура".

Президент России Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Ставрополь. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства посетит тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура", где пообщается с работниками предприятия. Он также планирует встретиться с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Ожидается, что президент по видео-конференц-связи примет участие в открытии новых производственных объектов в трех регионах страны.

Ранее Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта.

Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool