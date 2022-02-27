Он также предупредил о "недружелюбных" действиях Запада в экономической сфере.

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы. Об этом он заявил на встрече с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Глава государства отметил, что высшие должностные лица некоторых стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России. В связи с этим Путин принял решение приказать перевести силы сдерживания армии страны в особый режим несения боевого дежурства.

Он также добавил, что Запад предпринимает "недружелюбные" действия в экономической сфере, которые будут направлены против России.

Ранее Шольц заявил, что безопасность в Европе нельзя строить против России.

Видео: Telegram/SHOT