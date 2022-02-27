Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы. Об этом он заявил на встрече с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Глава государства отметил, что высшие должностные лица некоторых стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России. В связи с этим Путин принял решение приказать перевести силы сдерживания армии страны в особый режим несения боевого дежурства.
Он также добавил, что Запад предпринимает "недружелюбные" действия в экономической сфере, которые будут направлены против России.
Ранее Шольц заявил, что безопасность в Европе нельзя строить против России.
Видео: Telegram/SHOT
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