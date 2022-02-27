Шольц: Безопасность в Европе нельзя строить против России

Он также отметил, что Россия угрожает безопасности континента.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что безопасность в Европе нельзя строить против России. Об этом он сообщил в рамках выступления на внеочередном заседании Бундестага.

Шольц отметил, что сейчас Россия угрожает безопасности континента. По его словам, несмотря на важность дипломатии в отношениях двух стран, Германия не будет наивной.

Для диалога нужны две стороны, однако со стороны Путина был недостаток в этом, причем не только в последние недели. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Ранее глава британского МИД заявила, что ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО.

Видео: Youtube/AFP Deutschland