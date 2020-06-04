Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу. Он приказал поэтапно завершить программу газификации страны к 2024 и 2030 году.
Подчёркивается, что граждане не должны финансировать мероприятия по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств. Поручение касается "Газпрома" и правительства. Договор на подключение, обслуживание и поставку можно заключить в МФЦ.
Президент поручил разработать единые стандарты к перечню услуг, их оказанию, а также срокам исполнения работ.
Ранее Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье.
Видео: kremlin.ru
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