Президент поручил разработать единые стандарты к перечню услуг.

Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу. Он приказал поэтапно завершить программу газификации страны к 2024 и 2030 году.

Подчёркивается, что граждане не должны финансировать мероприятия по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств. Поручение касается "Газпрома" и правительства. Договор на подключение, обслуживание и поставку можно заключить в МФЦ.

Президент поручил разработать единые стандарты к перечню услуг, их оказанию, а также срокам исполнения работ.

Ранее Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье.

Видео: kremlin.ru