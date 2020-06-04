  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:09
175
matveyvn
Код вставки плеера

Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу

0 0

Президент поручил разработать единые стандарты к перечню услуг.

Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу. Он приказал поэтапно завершить программу газификации страны к 2024 и 2030 году.

Подчёркивается, что граждане не должны финансировать мероприятия по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств. Поручение касается "Газпрома" и правительства. Договор на подключение, обслуживание и поставку можно заключить в МФЦ.

Президент поручил разработать единые стандарты к перечню услуг, их оказанию, а также срокам исполнения работ.

Ранее Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье.

Видео: kremlin.ru

Теги: газификация, газпром, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии