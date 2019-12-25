В регионе наблюдается сложная динамика.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье. Он сделал это на сегодняшнем совещании с членами Совета Безопасности.

Глава государства обратил внимание на то, что в Забайкальском крае растёт число заболевших коронавирусом, там сложная динамика.

С учётом этого нужно максимально быстро помочь региону. Владимир Путин, президент России

Путин отметил, что у министерства обороны есть довольно успешный опыт строительства медицинских госпиталей. Президент поручил Сергей Шойгу незамедлительно приступить к развёртыванию учреждения.

Ранее мы рассказывали, что временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом оставят в Москве на год.