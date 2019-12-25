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Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Сегодня, 15:09
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matveyvn

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

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В регионе наблюдается сложная динамика.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье. Он сделал это на сегодняшнем совещании с членами Совета Безопасности.

Глава государства обратил внимание на то, что в Забайкальском крае растёт число заболевших коронавирусом, там сложная динамика.

С учётом этого нужно максимально быстро помочь региону.

Владимир Путин, президент России

Путин отметил, что у министерства обороны есть довольно успешный опыт строительства медицинских госпиталей. Президент поручил Сергей Шойгу незамедлительно приступить к развёртыванию учреждения.

Ранее мы рассказывали, что временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом оставят в Москве на год.

Теги: госпитали, минобороны, путин, шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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