На данный момент в столице функционируют пять специальных больниц.

Временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом оставят в Москве на год. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, чтобы перевести стационар из общего профиля в ковидный нужно три недели. Для того, чтобы перепрофилировать коронавирусное отделение в обычное — два или максимум три дня.

Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами. Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы

Она отметила, в этих клиниках есть коллективы, которые готовы к дальнейшей работе и всё к ней подготовили.

Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна.

Ракова рассказала, что на данный момент в столице функционируют пять специальных больниц — среди них госпиталь на 10 тысяч коек в 75-м павильоне ВДНХ. По словам вице-мэра, этот фонд оказался не востребован, по\тому его можно спокойно законсервировать и, не опасаясь, переводить стационарный коечный фонд в стандартный режим.

Ранее мы писали, что власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели.