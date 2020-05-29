Если не будет роста заболевших и начнётся положительная динамика.

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она попросила горожан набраться терпения и пронаблюдать — как нынешний режим самоизоляции будет работать в течение двух недель. По словам Раковой, если не будет роста заболевших и начнётся положительная динамика, то можно будет вводить дальнейшие послабления.

Она признала, что режим прогулок, который ввели накануне, может показаться кому-то странным. Ракова добавила, что данная мера нужна, чтобы избежать столпотворений на улицах Москвы, "как в обычный летний день", ведь "москвичи истосковались по прогулкам".

Ранее график прогулок для жителей Москвы появился на "Яндекс.Картах".

Видео: kremlin.ru, Piter.TV