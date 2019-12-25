Также расписание прогулок можно узнать на сайте mos.ru.

График прогулок для жителей Москвы появился на "Яндекс.Картах". Теперь жители могут вбить в поисковую строку адрес нужного дома или найти его на карте, и сервис покажет график прогулок.

Отметим, что на картах обозначен радиус в два километра, по которому можно совершать прогулки. Такую рекомендацию ранее выпустили в мэрии.

Сейчас получить график прогулок можно получить не для всех адресов.

Также расписание прогулок можно узнать на сайте mos.ru.

Ранее мы рассказывали, что в Москве разрешат прогулки по графику.