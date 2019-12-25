График прогулок для жителей Москвы появился на "Яндекс.Картах". Теперь жители могут вбить в поисковую строку адрес нужного дома или найти его на карте, и сервис покажет график прогулок.
Отметим, что на картах обозначен радиус в два километра, по которому можно совершать прогулки. Такую рекомендацию ранее выпустили в мэрии.
Сейчас получить график прогулок можно получить не для всех адресов.
Также расписание прогулок можно узнать на сайте mos.ru.
Ранее мы рассказывали, что в Москве разрешат прогулки по графику.
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