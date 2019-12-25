  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
График прогулок для жителей Москвы появился на "Яндекс.Картах"
Сегодня, 10:52
129
matveyvn

График прогулок для жителей Москвы появился на "Яндекс.Картах"

0 0

Также расписание прогулок можно узнать на сайте mos.ru.

График прогулок для жителей Москвы появился на "Яндекс.Картах". Теперь жители могут вбить в поисковую строку адрес нужного дома или найти его на карте, и сервис покажет график прогулок.

Отметим, что на картах обозначен радиус в два километра, по которому можно совершать прогулки. Такую рекомендацию ранее выпустили в мэрии.

Сейчас получить график прогулок можно получить не для всех адресов.

Также расписание прогулок можно узнать на сайте mos.ru.

Ранее мы рассказывали, что в Москве разрешат прогулки по графику.

Теги: график прогулок, москва, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии