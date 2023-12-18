Путин пригласил коллег из СНГ на саммит в Петербург

Президент также напомнил о том, что с 1 января Россия начнёт председательствовать в союзе.

Президент РФ Владимир Путин выразил намерение провести неформальную встречу с руководителями государств СНГ в конце декабря в Петербурге. Обращение главы государства к коллегам появилось в Telegram-канале Кремля.

Путин передал лидерам стран СНГ самые тёплые приветствия, выражая надежду на скорую встречу: она запланирована на конце декабря на заседании высшего Евразийского экономического совета, а также в рамках традиционной неформальной встречи лидеров СНГ в Северной столицы.

Президент также напомнил о том, что с 1 января Россия начнёт председательствовать в союзе. Он уточнил, что страна намерена продолжать совместные мероприятия в сферах искусства, образования и науки.

Ранее мы сообщили о том, что Путин посетил стенд Петербурга на выставке-форуме "Россия".

Видео: Telegram / Кремль.Новости