Путин посетил стенд Петербурга на выставке-форуме "Россия"

Также российский лидер ознакомился с экспозициями, которые подготовили другие регионы.

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве, где ознакомился со стендом Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также российский лидер ознакомился с экспозициями, которые подготовили Приморский край, Тюменская область, Красноярский край, Омская и Архангельская области, Донецкая Народная Республика, Дагестан, Курская область, Калмыкия и Севастополь.

Напомним, что на выставке-форуме "Россия" презентованы достижения всех 89 регионов страны в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, образование, наука, культура, туризм и спорт. Кроме того, посетители могут получить информацию об истории и достопримечательностях каждого федерального субъекта.

Ранее мы сообщили о том, что Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа на фоне вступления Финляндии в НАТО.

Фото: Kremlin.ru