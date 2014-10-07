Путин пригласил главу Минтранса в Кремль обсудить профильный законопроект

Российский лидер предложил Савельеву подъехать сразу по окончании совещания с членами правительства.

Президент России Владимир Путин пригласил министра транспорта Виталия Савельева "прямо сейчас" приехать в Кремль. Глава государства захотел обсудить с ним законопроект о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов.

В четверг, 5 августа, в Кремле состоялось совещание главы государства с членами правительства. Министр транспорта попросил президента поддержать законопроект о переводе путевых листов в электронную форму. На данный момент насчитывается свыше 2 млрд документов, которые нуждаются в этом законопроекте. Кроме того, Савельев напомнил о цифровизации различных отраслей. Он заявил, что его инициатива позволит перевести в электронный вид 90% перевозочных документов. Путин не стал откладывать диалог с Савельевым и пригласил его побеседовать лично.

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Видео: Kremlin.ru