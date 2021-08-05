  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:07
120
RipeHarvest Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин назвал причину природных катаклизмов в России

0 0

Глава государства уточнил, что в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране выросла в 2,8 раза быстрее, «чем в глобальном измерении».

Президент России Владимир Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в стране. По его мнению, это связано с изменениями климата. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства заявил о намерении провести отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками. Он напомнил, что примерно 65% страны находится на крайнем севере, и многие из этих территорий были построены и обживались на так называемой вечной мерзлоте. Путин уточнил, что Россия до сих пор не имеет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. По словам президента, подобный проект закона о создании этой системы нужно вносить как можно быстрее.

Путин дал поручение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову представить доклад о том, как идет подготовка данного документа. Кроме того, он должен предложить план развития службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ранее мы сообщили, что Петербургу и Архангельску предрекли затопление из-за глобального потепления.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, жара, катаклизмы, климат, наводнения, паводки, президент
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии